Политика

11:30 29.03.2020

Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

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Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

Правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфарструктуру, культуру и образование, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Завершили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфрастркутуру, развития, культуру и образование сохранены", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, расходы стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусным заболеванием, денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения этого заболевания потеряли работу, а также предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Теги: #шмыгаль #госбюджет
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