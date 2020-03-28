Политика

18:53 28.03.2020

Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

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Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады в понедельник в сессионном зале парламента, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - заявила Кравчук в субботу в эфире телеканала "Украина 24".

Она добавила, что депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.

"Фракция "Слуга народа" все таки выступает за работу в понедельник в сессионном зале", - сказала заместитель председателя фракции.

Она подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.

Теги: #рада #слуга_народа #заседание
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