Политика

16:02 28.03.2020

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

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Лукашенко о ситуации с коронавирусом: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, передает госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Об этом президент заявил журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося в субботу хоккейного матча", - передает госагентство.

Таким образом президент отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

Президент вместе с младшим сыном Николаем в субботу играли в хоккей. Команда президента победила и вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Теги: #коронавирус #лукашенко
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