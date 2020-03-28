Политика

15:55 28.03.2020

Трамп требует у СМИ раскрытие источников информации

1 мин читать
Трамп требует у СМИ раскрытие источников информации

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в целях борьбы с распространением недостоверной информации СМИ следует обязать раскрывать источники сведений для их публикаций.

"Одна из причин, почему фейковые новости стали настолько доминирующими и широко распространенными, это то, что коррумпированные "журналисты" основывают свои истории на источниках, которые они же сами придумывают, чтобы полностью переврать рассказ или историю", - написал президент в Twitter.

"Когда вы видите, "пять источников заявляют", не верьте этой истории, это очень часто фейковые новости. Жалкие СМИ нужно заставить раскрывать источники, как это делалось давным-давно", - продолжил Трамп.

Затем он отметил, что таких "источников" зачастую не существует, и призвал СМИ прямо называть то, откуда они берут те или иные данные.

Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, включая телеканал CNN, которые симпатизируют политикам Демократической партии США, а некоторые СМИ даже называл "врагами народа"

Теги: #сми #сша #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 28.03.2020
В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США для борьбы с коронавирусом

В Лос-Анджелес прибыл плавучий госпиталь ВМС США для борьбы с коронавирусом

03:14 28.03.2020
США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу - посольство

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $12 млн для противодействия коронавирусу - посольство

22:48 27.03.2020
Трамп подписал закон о помощи американской экономике на $2 трлн в период коронавируса

Трамп подписал закон о помощи американской экономике на $2 трлн в период коронавируса

19:43 27.03.2020
Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

19:40 27.03.2020
Почти половина жителей США одобряет деятельность Трампа - опрос

Почти половина жителей США одобряет деятельность Трампа - опрос

19:37 27.03.2020
США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

06:31 27.03.2020
Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

02:42 27.03.2020
Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

01:09 27.03.2020
Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

23:41 26.03.2020
Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Правительство сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев в размере 4 млрд грн

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты из "Голоса" предлагают уволить Емца с должности министра здравоохранения

Вооруженные Силы Украины придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, полагает Смешко

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

"Евросолидарность" будет конструктивно работать на внеочередной сессии Рады, но не даст завести Украину в дефолт – И.Геращенко

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Правительство сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев в размере 4 млрд грн

Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА