Политика

22:16 27.03.2020

"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

2 мин читать
"Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли - нардеп Потураев

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят закон о рынке земли, а фракция "Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс относительно него для всех парламентских фракций, заявляет народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Достигнут консенсус с большинством парламентских фракций относительно обоих этих законов - закон о банках - это первый, и закон о земле. Там наша политическая команда во главе с президентом предложила беспрецедентный компромисс для всех парламентских фракций. Этот компромисс уже согласован с нашими международными партнерами", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Потураев пояснил, что это предусматривает, что закон о земле начнет действовать через 9 месяцев - с 1 июля 2021 года. Кроме того, на 2 года после того, как он заработает, землю смогут покупать только физические лица, и не более 100 гектаров в руки.

"И только через 2 года, в 2023 году, землю смогут также покупать физические лица, и тогда порог концентрации увеличится до запланированных раньше 10 тыс. гектаров", - отметил он.

Еще один компромисс, предложенный партией - это то, что государственная земля не будет передаваться в громады и не будет предметом купли-продажи.

Потураев заверил, что партия "Слуга народа" уже получила согласие от большинства парламентских фракций, и эти законы должны быть проголосованы на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, их принятие позволит сразу начать сотрудничество с МВФ.

Кроме того, по его словам, в повестке дня на внеочередном заседании будет большой блок вопросов, направленных на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также будут рассмотрены поправки в законопроекты, которые позволят украинским врачам более оперативно лечить пациентов, в том числе с применением препаратов, эффективность которых экспериментально доказана во всем мире, но которых нет в протоколах.

Потураев уточнил, что заседание состоится не в субботу, но "в один из ближайших дней после субботы".

Теги: #верховная_рада #рынок_земли #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:29 27.03.2020
Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

22:18 27.03.2020
Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

20:25 27.03.2020
Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

14:27 27.03.2020
День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

День и время внеочередного заседания Рады пока не определены

09:36 27.03.2020
"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

"Слуга народа" отказывается от госфинансирования партии в пользу Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом

19:14 26.03.2020
Зеленский призвал народных депутатов работать и принимать важные законы

Зеленский призвал народных депутатов работать и принимать важные законы

16:56 26.03.2020
"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования до конца 2020 года

"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования до конца 2020 года

14:04 26.03.2020
Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт

Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт

13:15 26.03.2020
В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

12:41 26.03.2020
Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Правительство сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев в размере 4 млрд грн

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" будет конструктивно работать на внеочередной сессии Рады, но не даст завести Украину в дефолт – И.Геращенко

Почти половина жителей США одобряет деятельность Трампа - опрос

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Правительство сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев в размере 4 млрд грн

Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса

Глава Госкино рассчитывает на понимание общества в случае временного отказа от производства фильмов

За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

Канада выступает против предложения США о размещении военных на совместной границе для борьбы с распространением COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА