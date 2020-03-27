Политика

19:36 27.03.2020

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

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Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с МВФ как по увеличению потенциального финансирования, так и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркивает пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - сказала он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Украина очень долго и тяжело будет приходить в себя из-за дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта", - указала Мендель.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Верховной Рады они проголосуют необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и аграрном секторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ.

Теги: #коронавирус #помощь #мвф
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