Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

Послы стран "Большой семерки"(G7) в Украине приветствуют заявление Международного валютного фонда о потенциальном расширении помощи для Украины и поддерживают проведение экономических реформ в стране.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и заверяют в своей поддержке усилий власти относительно внедрения необходимого законодательства. Мы поддерживаем работу президента Зеленского и правительства Украины по урегулированию кризиса, связанного с коронавирусом, и продолжению важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице послов G7в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила об очень хорошем прогрессе в переговорах с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования EFF и возможности ее увеличения в случае принятия законопроектов о рынке земли и регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260 – ИФ).