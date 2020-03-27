Правительство сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев в размере 4 млрд грн

Кабинет министров Украины полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса, сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Президент Владимир Зеленский понимает, что аграрии – это экономическая основа Украины, особенно в такие сложные времена. Власть сохранила все 4 миллиарда, изначально запланированные для программ аграрного сектора", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Лещенко указал, что сохраняется 2,2 млрд грн на поддержку развития животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и дешевые кредиты аграриям. В частности, 1 млрд грн уйдет на развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции и 1,2 млрд грн – на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.

Еще дополнительно 240 млн грн пойдет на Фонд частичного гарантирования кредитов. Остальное финансирование пойдёт на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудования, страховку, растениеводство и другие потребности сектора.

"Такие шаги позволят, несмотря на мировой кризис, обеспечить продовольственную безопасность страны, а также сохранить АПК главным локомотивом экономики Украины", - отметил он.

По его словам, также в ближайшее время будут внесены изменения в базовые аспекты реализации земельной реформы в Украине.