Глава МИД Австрии назвал бесперспективными попытки России отменить санкции ввиду коронавируса
Россия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии коронавируса, считает федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
"Попытки России отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными", - подчеркнул он во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Оба министра констатировали единство позиций относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества как ответа на агрессивные действия России и нарушения Москвой норм международного права.
Кроме того, Кулеба и Шалленберг договорились, что австрийские власти с пониманием отнесутся к трудным обстоятельствам украинцев, чей срок пребывания в Австрии может быть превышен вследствие карантина.
Также Кулеба отметил активное содействие Вены в создании возможностей транзита по территории Австрии для украинских граждан, которые возвращаются автотранспортом из Европы.
В свою очередь Шалленберг поблагодарил Украину за помощь в возвращении граждан Австрии из Украины рейсами украинских авиакомпаний.