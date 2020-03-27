Политика

06:33 27.03.2020

За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

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За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

За год каденции президент Украины Владимир Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти заявленных в большом предвыборном интервью на одном из украинских телеканалов, сообщает Комитет избирателей Украины.

"Основные обещания по экономическому и социальному блоку не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат Зеленский, не дали нужного эффекта и де-факто не работают", - прокомментировал политику Зеленского глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что из выполненных обещаний, заявленных в интервью, – запуск русскоязычного телеканала для Донбасса и принятие закона об импичменте.

Затем в Комитете избирателей подчеркнули, что в процессе исполнения находятся обещания о принятии закона о разоблачителях коррупционеров – соответствующий закон принят и даже вступил в силу, но на практике он пока не работает, говорится в заявлении КИУ. Также обстоит положение дел и с возвратом кредитов МВФ – процедура пока не завершена, но в феврале текущего гожа Украина выплатила по кредитам Фонда 213,6 млн долл.

Однако, вопреки обещаниям Зеленского, власти не смогли достичь в работе с МВФ сколько-нибудь значительного прогресса в вопросах тарифов, Фонд продолжает требовать установления рыночной цены на газ, что, по словам самого Зеленского, означает повышение тарифов за ЖКУ.

Кроме того, в процессе исполнения находится обещание о сокращении имущества на балансе Госуправления делами – действительно в октябре указом президента 5 объектов, ранее принадлежавших ГУД были направлены на приватизацию, среди них отель "Днепр" в центре Киева.

Из тех обещаний, который однозначно не исполнены: поднять экономику (в 2019 году промпроизводство сократилось на 0,5%, а цены выросли почти на 8%), провести механизмы нулевой декларации и налоговой амнистии, которые поспособствую выходу капитала из тени и приобщить к Минскому процессу США и Великобританию.

Теги: #зеленский #украина #киу #обещания
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