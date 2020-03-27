Политика

02:42 27.03.2020

Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

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Трамп и Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и минимизацию его экономических последствий

 

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усилия по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями.

"Оба лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках G7, G20 и пятерки постоянных членов СБ ООН для оказания помощи многосторонним организациям, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк, в быстрой ликвидации пандемии и минимизации ее экономических последствий", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Макрон также обсудили "важные региональные и двусторонние вопросы".

Теги: #сша #трамп #макрон #коронавирус
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