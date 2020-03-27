Политика

00:50 27.03.2020

ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности

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ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности

 

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни, заявили лидеры стран ЕС, которые в четверг впервые провели официальное заседание Европейского совета в форме видеоконференции.

"Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях", - говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.

"Мы осознаем бремя, которым эти меры ложатся на всех наших граждан, и высоко оцениваем их чувство ответственности", - отмечается далее в документе.

Лидеры стран ЕС заявили о решимости сотрудничать с международным сообществом и внешними партнерами союза в борьбе с глобальной пандемией.

Страны ЕС продолжат работу по пяти направлениям, определенным на видеоконференциях 10 и 17 марта: ограничение распространения вируса, обеспечение необходимыми медицинскими материалами, продвижение научно-исследовательской работы, преодоление социально-экономических последствий пандемии. Они будут помогать возвращению граждан, застрявших в третьих странах.

Теги: #граждане #ес #пандемия #защита
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