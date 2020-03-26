Политика

22:00 26.03.2020

Кризис COVID-19 показал необходимость реконструкции европейской экономики

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Кризис COVID-19 показал необходимость реконструкции европейской экономики

Ближайшие недели и месяцы противостояния эпидемии COVID-19 не должны заставить ЕС отступить от своих целей, и кризис покажет, способен ли Евросоюз построить будущее Европы или придется признать поражение европейского проекта, заявил председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

"Кризис подвергает испытанию нашу сплоченность, наш авторитет и нашу способность защищать принципы и фундаментальные ценности Европы во времена небывалых трудностей", - сказал председатель ЕП, выступая в четверг в ходе видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, посвященной эпидемии COVID-19.

Он подчеркнул, что эти трудности не исчезнут вместе с пандемией коронавируса.

"Мы должны отныне готовиться к реконструкции наших экономик и наших обществ в духе устойчивого развития, как это определено "Зеленым пактом для Европы". То есть важно извлечь уроки из этого кризиса. Парламент расположен работать над совместным планом реконструкции", - отметил Сассоли.

По его словам, нельзя повторять ошибки экономического кризиса 2008 года. "Меры экономической помощи предприятиям и частным лицам после кризиса могут и должны способствовать изменениям, не ограничиваясь компенсацией потерь и возвратом к прежней ситуации. Нам следует воспользоваться этим шансом, чтобы модернизировать нашу экономику, делая ее более экологичной и более цифровой", - считает глава Европарламента.

Он также полагает, что уроки кризиса - это возможность "защитить и укрепить европейскую социальную модель".

Теги: #ес #covid_19 #парламент
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