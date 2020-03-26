Политика

21:48 26.03.2020

ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

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ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались

Трехсторонняя контактная группа 26 марта в формате видеоконференции обсудила ситуацию с безопасностью на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц, никакие документы на заседании не подписывались.

 "Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

Ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств, учитывая, прежде всего, гуманитарные критерии", - отмечается в сообщении ОП.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что во время заседания ТКГ 26 марта никаких документов подписано не было.

Теги: #ткг #безопасность #украина #донбасс
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