Политика

20:27 26.03.2020

Урезание госрасходов на культуру будет иметь сокрушительные последствия для Украины - обращение деятелей культуры

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Урезание госрасходов на культуру будет иметь сокрушительные последствия для Украины - обращение деятелей культуры

Кардинальное сокращение расходов на культуру, предложенное Министерством финансов Украины, несет угрозу сокрушительных последствий для государства, говорится в обращении представителей креативных индустрий к правительству и президенту Украины.

"Как граждане своей страны, поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будут сведены на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены", - говорится в документе, который подписали известные деятели культуры и ряд нардепов.

"Учитывая всю драматичность прогнозируемого развития событий, мы требуем остановить уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства по финансированию. Без всего, что было создано за последние несколько лет, наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего", - подчеркивается в обращении.

Документ подписали председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной информационной политики Александр Ткаченко, народные депутаты Гео Лерос и Евгения Кравчук, а также руководства ряда музейных комплексов. В числе подписантов также, в частности, кинорежиссер и кинопродюсер Роман Балаян, режиссер и основатель театра "Дах" Владислав Троицкий, режиссер Сергей Проскурня, дирижер Виктор Плоскина, актриса Ольга Сумская, музыканты Олег Михайлюта и Юлия Гордзей (Юлия Лорд), писательница Марьяна Савка и другие.

Теги: #финансирование #культура #обращение
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