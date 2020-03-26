Политика

19:14 26.03.2020

Зеленский призвал народных депутатов работать и принимать важные законы

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Зеленский призвал народных депутатов работать и принимать важные законы

Президент Украины Владимир Зеленский призывает народных депутатов Украины работать и принимать важные законы в интересах страны и всех ее граждан.

"Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". И здесь ключевой является каждая часть: и "в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности", - сказал он в своем обращении к украинцам в четверг.

Зеленский считает, что когда украинские врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, "депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе".

"Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы – не исключение", - подчеркнул он.

Теги: #верховная_рада #зеленский #депутаты
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