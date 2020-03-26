Политика

16:56 26.03.2020

"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования до конца 2020 года

1 мин читать
"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования до конца 2020 года

Политическая партия "Слуга народа" приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда, который создается Кабинетом министров Украины.

Соответствующее решение поддержал высший совет партии, указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

"Слуга народа" призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Напоминаю, что общая сумма, которая должна быть направлена по закону на деятельность партий до конца года, составляет 212,6 млн грн. Это существенные средства, которые могут быть потрачены на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты или на доплату им за работу в условиях пандемии", - отмечается в заявлении.

В партии подчеркивают, что опасения насчет возникновения зависимости партий от большого капитала при отказе от госфинансирования беспочвенны.

"Любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года. Соответственно, этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года. Их, действительно, значительно меньше, чем госфинансирования на весь год, поэтому придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас являются мелкими по сравнению с теми вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами", - подчеркивают в "Слуге народа".

Теги: #финансирование #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 25.03.2020
Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

13:17 25.03.2020
Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

21:08 24.03.2020
Нардеп Безгин просит правительство срочно отреагировать на введенный РФ запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму

Нардеп Безгин просит правительство срочно отреагировать на введенный РФ запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму

21:14 23.03.2020
У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

13:25 23.03.2020
У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус

У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус

15:41 17.03.2020
Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

12:07 17.03.2020
Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

15:44 16.03.2020
Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

Депутаты от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо с поста советника секретаря СНБО

16:56 14.03.2020
В "Слуге народа" обсуждают инициативу по консультативному совету в ТКГ – появилось "обращение к обратившимся"

В "Слуге народа" обсуждают инициативу по консультативному совету в ТКГ – появилось "обращение к обратившимся"

20:59 13.03.2020
Глава ОП Ермак заверил депутатов от "Слуги народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены – замглавы фракции

Глава ОП Ермак заверил депутатов от "Слуги народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены – замглавы фракции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

Рада собереётся в субботу на внеочередное заседание – депутат от "Слуги народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поблагодарил Алиева, что азербайджанский бизнес продолжает работать в Украине в сложной ситуации

Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

МИД Украины обещает добиться отмены указа президента РФ, запрещающего украинцам владеть землей в Крыму

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Деркач предлагает Зеленскому реорганизовать НАБУ

Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников

Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА