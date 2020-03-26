"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования до конца 2020 года

Политическая партия "Слуга народа" приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда, который создается Кабинетом министров Украины.

Соответствующее решение поддержал высший совет партии, указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

"Слуга народа" призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Напоминаю, что общая сумма, которая должна быть направлена по закону на деятельность партий до конца года, составляет 212,6 млн грн. Это существенные средства, которые могут быть потрачены на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты или на доплату им за работу в условиях пандемии", - отмечается в заявлении.

В партии подчеркивают, что опасения насчет возникновения зависимости партий от большого капитала при отказе от госфинансирования беспочвенны.

"Любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года. Соответственно, этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года. Их, действительно, значительно меньше, чем госфинансирования на весь год, поэтому придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас являются мелкими по сравнению с теми вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами", - подчеркивают в "Слуге народа".