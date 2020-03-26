Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса

Лидер стран "группы двадцати" по итогам саммита согласились предпринимать все возможные усилия в сотрудничестве с международными организациями в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Страны G20 привержены делать все возможное, чтобы преодолеть пандемию, вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным Валютным Фондом, Группой Всемирного банка, ООН и другими международными организациями", - говорится в совместном заявлении лидеров по итогам "виртуального саммита" в четверг.