МИД Украины обещает добиться отмены указа президента РФ, запрещающего украинцам владеть землей в Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам, и пообещало использовать все возможности международного права и международных судебных инстанций для его отмены.

"Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в четверг.

Также министерство призывало международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций.

"Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы по присвоению объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права", - подчеркнули в МИД Украины.

Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.