Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Киев. 26 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Соответствующее решение принято постановлением №238 от 23 марта.

Также постановлением №231 от 23 марта правительство внесло изменения акты которые касались деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, заменив название ведомства на Министерство культуры и информационной политики.

Кроме того, Кабмин упразднил все функции данного министерства, которые касались молодежи и спорта.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министра молодежи и спорта Украины.