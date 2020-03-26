Политика

16:03 26.03.2020

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

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Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Киев. 26 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Соответствующее решение принято постановлением №238 от 23 марта.

Также постановлением №231 от 23 марта правительство внесло изменения акты которые касались деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, заменив название ведомства на Министерство культуры и информационной политики.

Кроме того, Кабмин упразднил все функции данного министерства, которые касались молодежи и спорта.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министра молодежи и спорта Украины.

Теги: #минкультуры #кабмин
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