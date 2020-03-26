Деркач предлагает Зеленскому реорганизовать НАБУ

Народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять руководство Национального антикоррупционного бюро Украины и создать рабочую группу по его реорганизации.

"Я призываю не просто поменять руководство НАБУ. Необходимо внести изменения в законодательство по НАБУ и трансформации его функций. Я предлагаю создать рабочую группу, состоящую из действующих сотрудников правоохранительных органов, ученых и экспертов в данной отрасли, которые в кратчайшие сроки разработают изменения в законы, регулирующие деятельность НАБУ", – говорится в его обращении к президенту Украины, опубликованном на странице Деркача в Фейсбук.

По его словам, вместо "карающего меча закона", направленного на топ-коррупционеров, НАБУ стало наименее эффективным силовым ведомством. За 5 лет на Бюро только из государственного бюджета было потрачено 4,2 миллиарда гривен.

"За 5 лет своей работы антикоррупционное бюро завершило 719 дел, 603 из которых было закрыто, а в 5 делах было заявлено ходатайство об освобождении фигурантов от уголовной ответственности. Всего в суд было передано 111 дел. Выходит, что за одно доведенное до суда дело только украинские налогоплательщики заплатили около 38 миллионов гривен. Дороговато, не правда ли?", – спрашивает Деркач.

По словам нардепа, НАБУ погрязло в постоянных скандалах, связанных с политической заангажированностью, фальсификацией доказательств и манипуляцией руководства Бюро общественным мнением в пользу политиков, курирующих ведомство. Как пример он приводит опубликованы им факты "слива" информации о расследованиях и персональных данных Посольству США.

"Предвзятое расследование коррупции НАБУ: одним делам – усиленное внимание, другие – "спускали на тормозах". Например, дело "Буризмы" последовательно саботировалось и затягивалось. Более того, именно в рамках этого дела НАБУ собирало персональную информацию о Шокине и передавало ее Посольству США", – отмечает Деркач.

Нардеп упоминает факты секретных переговоров руководства НАБУ с пятым президентом Украины Петром Порошенко, а также про признание судом директора Бюро Артема Сытника коррупционером.

Кроме всего этого, Бюро, по словам Деркача, нанесло ущерб международным интересам и имиджу Украины.