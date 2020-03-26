Политика

13:15 26.03.2020

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

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В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

В Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во фракции "Европейская солидарность".

"Сегодня в 16-17 еще одно совещание с премьером, а внеочередное заседание (пленарное заседание Рады – ИФ-У), скорее всего, состоится в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внеочередное заседание парламента, скорей всего, состоится в воскресенье, "поскольку законопроекты еще не готовы".

Он отметил, что на заседании также хотят продолжить рассмотрение законопроекта о земле.

Ранее в четверг на согласительном совете депутатских фракцйий и групп с участием представителей Кабмина представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные правительством изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда, заявил зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Теги: #шмыгаль #верховная_рада
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