Политика

12:50 26.03.2020

Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

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Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

Президент России Владимир Путин продолжает последовательно нарушать основополагающие права человека и нормы международного права в Крыму, заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя указ президента РФ об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам.

"Пока все озабочены пандемией и ведут дискуссии на тему создания консультационного совета с кремлевскими марионетками, Путин продолжает последовательно нарушать основополагающие права человека и нормы международного права в Крыму, издавая указ от 20 марта 2020 года №201, которым добавлен новый раздел по Крыму, в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности на земельные участки", - написала она на своей странице в Facebook в четверг.

В то же время Зеркаль обратила внимание на отсутствие официальной реакции Украины на этот указ.

"Что-то не вижу никакой официальной реакции на этот указ, или это уже сознательная политика относительно Крыма", - добавила она.

Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.

В Посольстве США в Украине уже заявили, что данный указ лишь усиливает основу для международных санкций в отношении РФ.

Теги: #крым #рф #путин #зеркаль
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