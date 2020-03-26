Политика

12:41 26.03.2020

Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

1 мин читать
Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров Украины изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда, заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в бюджетный кодекс и изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в том виде, в котором предложило правительство, приняты не будут", - сказал Железняк в четверг.

Представитель "Голоса" подчеркнул, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны. Заместитель председателя фракции также отметил, что ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.

"В итоге было предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", - добавил нардеп.

От фракции "Голос" в Антикризисный штаб вошёл Железняк.

Теги: #верховная_рада #госбюджет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 26.03.2020
В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

12:28 26.03.2020
Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

10:58 26.03.2020
В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

21:08 25.03.2020
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

21:04 25.03.2020
Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

18:35 25.03.2020
Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

Кабмин направил боле 651 млн грн в регионы на обеспечение инсулинами

15:17 25.03.2020
Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина

15:15 25.03.2020
Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

Кабмин должен утвердить обновленный макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 - экс-министр финансов

14:36 25.03.2020
Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Кабмин утвердил с доработкой порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

14:22 25.03.2020
Кабмин перераспределил госсредства на поддержку медучреждений на время пандемии, выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Кабмин перераспределил госсредства на поддержку медучреждений на время пандемии, выплату зарплат медикам и лечение больных диабетом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде в четверг пройдет еще одна встреча со Шмыгалем

Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

Рада собереётся в субботу на внеочередное заседание – депутат от "Слуги народа"

Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки

В ЕС вновь заявили о важности беспрепятственного доступа СММ в неконтролируемые правительством районы Донецкой и Луганской областей

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

Порошенко предлагает Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов

У премьера Шмыгаля - 4 штатных советника, 2 помощника, 4 советника на общественных началах

"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

Указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму, усиливает основу для международных санкций

Нардеп Поляков подал в суд иск о непредоставлении Ермаком декларации за 2019г - ОАСК

Помпео заявил, что Китай распространяет дезинформацию по коронавирусу

"Большую стройку" в Украине нужно продолжать и в условиях карантина, но с соблюдением норм безопасности – Зеленский

Нардеп Деркач считает, что его визу в США аннулировали после того, как он вызвал Байденов в суд

Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА