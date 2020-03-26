Указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму, усиливает основу для международных санкций

Указ президента России Владимира Путина об ограничении прав собственности на большинство земель в оккупированном РФ Крыму и предоставлении таких прав только россиянам лишь усиливает основу для международных санкций, заявило посольство США в Украине.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам лишь усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: Крым это Украина", - подчеркнуло посольство США в Украине в своем аккаунте в Twitter в четверг.

Как сообщалось, 20 марта Путин подписал указ №201, которым в перечень территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки, незаконно включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым.