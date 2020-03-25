Политика

18:43 25.03.2020

"Большую стройку" в Украине нужно продолжать и в условиях карантина, но с соблюдением норм безопасности – Зеленский

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"Большую стройку" в Украине нужно продолжать и в условиях карантина, но с соблюдением норм безопасности – Зеленский

Реализацию проекта "Большая стройка", но с соблюдением всех норм безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса, в стране необходимо продолжать, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - отметил Зеленский во время селекторного совещания с мэрами областных центров и главами облгосадминистраций в среду, сообщила пресс-служба президента.

В пресс-службе президента напомнили, что "Большая стройка" – это совместный проект президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Теги: #коронавирус #зеленский #инфраструктура
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