"Большую стройку" в Украине нужно продолжать и в условиях карантина, но с соблюдением норм безопасности – Зеленский

Реализацию проекта "Большая стройка", но с соблюдением всех норм безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса, в стране необходимо продолжать, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - отметил Зеленский во время селекторного совещания с мэрами областных центров и главами облгосадминистраций в среду, сообщила пресс-служба президента.

В пресс-службе президента напомнили, что "Большая стройка" – это совместный проект президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.