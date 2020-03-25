Политика

16:18 25.03.2020

Нардеп от "Голоса" предлагает увольнять директора НАБУ за админнарушения при вступившем в силу решении суда

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Нардеп от "Голоса" предлагает увольнять директора НАБУ за админнарушения при вступившем в силу решении суда

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин предлагает предусмотреть в законодательстве увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за административные правонарушения, если вступило в силу соответствующее решение суда.

На сайте Верховной Рады, обнародован текст законопроекта №3180-9, который Юрчишин зарегистрировал 23 марта.

Депутат предлагает дополнить ч.4 ст.6 закона о НАБУ положением, согласно которому директор Бюро может быть уволен при вступлении в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 173 (мелкое хулиганство) и 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #юрчишин #набу #голос
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