Нардеп от "Голоса" предлагает увольнять директора НАБУ за админнарушения при вступившем в силу решении суда

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин предлагает предусмотреть в законодательстве увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за административные правонарушения, если вступило в силу соответствующее решение суда.

На сайте Верховной Рады, обнародован текст законопроекта №3180-9, который Юрчишин зарегистрировал 23 марта.

Депутат предлагает дополнить ч.4 ст.6 закона о НАБУ положением, согласно которому директор Бюро может быть уволен при вступлении в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 173 (мелкое хулиганство) и 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.