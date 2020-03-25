Кабмин должен восстановить контроль цен на социально значимые продукты - партия "Наш край"

Правительство Украины должно установить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты, считает партия "Наш край".

"В условиях эпидемии начали бесконтрольно расти цены на социально значимые продукты. В период повышения спроса и снижения доходов людей это чревато социальными потрясениями. Поэтому правительство должно немедленно ввести контроль и утвердить цены на перечень социально важных продуктов, в том числе медицинских препаратов и изделий", - заявил сопредседатель партии, народный депутат Валерий Давыденко, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, Антимонопольный комитет также должен вести постоянный мониторинг цен.

"Антимонопольный комитет должен вести постоянный мониторинг за ценами в крупных сетях и оптовых поставщиков и немедленно реагировать в случае необоснованного повышения цен", - настаивает Давыденко.

Как сообщалось, с 1 июля 2017 года Кабинет министров отменил государственное ценовое регулирование на ряд товаров и услуг.