Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр

Городской совет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, сообщил мэр города Борис Филатов.

"На фото - стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в соцсети Facebook в среду.

Он разместил фотографию, на которой стулья с приклеенными табличками стоят на некотором расстоянии друг от друга.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться...Берите технологию на заметку", - добавил Филатов.