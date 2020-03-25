Политика

10:45 25.03.2020

Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр

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Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр

Городской совет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, сообщил мэр города Борис Филатов.

"На фото - стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в соцсети Facebook в среду.

Он разместил фотографию, на которой стулья с приклеенными табличками стоят на некотором расстоянии друг от друга.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться...Берите технологию на заметку", - добавил Филатов.

Теги: #коронавирус #сессия #днепр #горсовет #филатов
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