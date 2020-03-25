Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр
Городской совет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, сообщил мэр города Борис Филатов.
"На фото - стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в соцсети Facebook в среду.
Он разместил фотографию, на которой стулья с приклеенными табличками стоят на некотором расстоянии друг от друга.
"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться...Берите технологию на заметку", - добавил Филатов.