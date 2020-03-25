Решение о создании консультативного совета в рамках ТКГ в среду принято не будет - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в среду по видеосвязи, не будет приниматься решение о создании в рамках ТКГ консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", - сказал Резников в распространенном в среду комментарии, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о создании такого консультативного совета на заседании ТКГ в среду.