Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус.

"Нам нужно вернуться к работе", - сказал Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News во вторник.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".

"Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", - сказал он.

"Вы знаете, можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней. У нас были лучшие экономические показатели в истории страны три недели назад, а потом неожиданно все пришлось остановить", - добавил президент.