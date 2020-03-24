Нардеп Безгин просит правительство срочно отреагировать на введенный РФ запрет для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин просит представителей исполнительной власти Украины срочно отреагировать на действие российской власти, запрещающей владеть землей украинским гражданам в оккупированном Крыму.

"Новое действие Путина направлено на запрет права владения земельными участками в Крыму не гражданам РФ. То есть те крымчане, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления… Оперативно обратился к исполнительной власти, потому что Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на данные события", - написал Безгин на своей странице в Facebook во вторник.

Он обнародовал скан депутатского обращения вице-премьер-министру – министру по вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и постоянному представителю президента Украины в Крыму Антону Кориневичу, в котором просит защитить конституционное право граждан на собственность, отреагировать на данный факт и ознакомить с позицией Украины международное сообщество и межпарламентские организации.

В обращении Безгин отмечает, что указом президента РФ Владимира Путина от 20 марта 2020 года установлено, что в Крыму и Севастополе "гражданам Украины (иностранцам) со дня официального опубликования данного документа, запрещается иметь в частной собственности земельные участки".