Политика

20:28 24.03.2020

Албания и Северная Македония получили добро Совета ЕС на переговоры о вступлении в Евросоюз

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Албания и Северная Македония получили добро Совета ЕС на переговоры о вступлении в Евросоюз

Отличной новостью для Западных Балкан и ЕС назвала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договоренность министров стран ЕС по европейским делам о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с Албанией и Северной Македонией.

"Я рада, что государства-члены дали зеленый свет, чтобы начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Надеюсь, что лидеры ЕС поддержат на этой неделе (это решение 26 марта в ходе видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС - ИФ). Будущее Западных Балкан - в ЕС", - написала фон дер Ляйен в своем "Твиттере".

Министры по европейским делам в ходе видеоконференции во вторник дали свое политическое согласие на начало переговоров о вступлении с обеими балканскими странами.

На этом основании, сообщают в Совете ЕС, была начата письменная процедура официального утверждения соответствующих заключений совета. Ожидается, что процедура завершится в среду, 25 марта.

По заявлению государственного секретаря по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Хорватии Андреи Метелко-Згомбич, которая по итогу этой дискуссии провела пресс-конференцию по видеосвязи, достигнутое политическое согласие об открытии переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии "является признанием значительных усилий в реализации реформ, предпринятых этими двумя странами".

По ее словам, оба государства "продемонстрировали четкую политическую решимость двигаться вперед по европейскому пути".

"Дорога к вступлению долгая. Но когда достигается реальный и устойчивый прогресс в выполнении критериев вступления, это приближает партнеров по Западным Балканам к ЕС", - отметила хорватский дипломат.

Теги: #албания #ес #македония
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