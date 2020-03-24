Необходимо усилить предоставление гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии Covid-19 – Кулеба

Совет безопасности ООН должен поддержать призыв генерального секретаря Антониу Гутерреша к обеспечению беспрепятственного международного доступа к населению, страдающего или находящегося под угрозой распространения коронавриуса в условиях конфликтов, в том числе в Украине, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Совет безопасности ООН должен поддержать призыв генсекретаря к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии Covid-19, обеспечению беспрепятственного международного доступа к населению, которое страдает от или находится под угрозой распространения коронавриуса в условиях конфликтов", - говорится в заявлении министра, публикованном на сайте МИД Украины во вторник.

Кулеба уверен, что Совет безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с распространением Covid-19 как угрозу международному миру и безопасности, побуждать стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в т.ч . в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы, несмотря на достигнутые договоренности, и принять первоочередные меры по борьбе с распространением Covid-19 в условиях конфликтов, особое внимание уделив ситуации в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, в том числе Украины.

"Ожидаю, что Совет безопасности призовет к продолжению усилий по борьбе с Covid-19, обеспечивая максимально возможный баланс между введением срочных исключительных мер для предотвращения угрозы для наций с соблюдением основных прав и свобод человека", - отметил Кулеба.

По его мнению, ООН должна продолжить уделять центральное внимание наиболее уязвимому населению, усилить неотложное взаимодействие и координацию международных усилий для преодоления пандемии Covid-19 и ее последствий, в том числе между структурами системы Организации.

"Украина, население которой страдает от продолжающейся вооруженной агрессии, поддерживает мирные призывы Генерального секретаря ООН в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением вируса Covid-19 в мире", - подчеркнул Кулеба.