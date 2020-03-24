Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект для новой программы с МВФ

Кабинет министров во вторник зарегистрировал в парламенте обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№3260), свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Принятие соответствующего законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с Международным валютным фондом.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба в денежной форме, и это единственный способ их защиты, указано в документе.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены, свидетельствует текст законопроекта.

"Признание противоправным (незаконным) и отмена индивидуального акта НБУ... не возобновляет того положения банка, которое было до принятия такого акта/решения, включая возобновление правового статуса этого финучреждения, и не возобновляет положения/прав лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого акта/решения...", - гласит текст проекта закона.

Также решение о признании выведения банка с рынка незаконным не может быть основанием для отмены любых решений, принятых по процедуре выведения неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации, указано в законопроекте.