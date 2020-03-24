Рада во время карантина не осуществляет оплат, не связанных с постоянной работой парламента

Верховная Рада не осуществляла оплат товаров и услуг, не связанных с ее постоянной работой, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

"В ответ на распространение информации в СМИ о заключении ряда договоров, касающихся наградных значков и грамот и т.д. в период всеукраинского карантина по противодействию распространения COVID-19, сообщаем, что тендерные процедуры на указанные товары были начаты и осуществлены еще в феврале текущего года до установления карантина", - сообщается в заявлении на странице в Фейсбуке.

В Верховной Раде заверили, что в связи с эпидемией коронавируса, оплату по этим договорам приостановили.

"По результатам торгов, согласно действующему законодательству были заключены соответствующие договоры, однако в связи со сложной ситуацией в государстве, связанной с борьбой с коронавируса, и по решению руководителя аппарата Верховной Рады, все платежи по этим договорам приостановлены. Отдельно отмечаем, что с 25 февраля текущего года не произошло никаких оплат по заключенным договорам о приобретении товаров и оказании услуг, не связанных с постоянной работой парламента", - указывают в пресс-службе.