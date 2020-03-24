Политика

15:36 24.03.2020

Рада во время карантина не осуществляет оплат, не связанных с постоянной работой парламента

1 мин читать
Рада во время карантина не осуществляет оплат, не связанных с постоянной работой парламента

Верховная Рада не осуществляла оплат товаров и услуг, не связанных с ее постоянной работой, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

"В ответ на распространение информации в СМИ о заключении ряда договоров, касающихся наградных значков и грамот и т.д. в период всеукраинского карантина по противодействию распространения COVID-19, сообщаем, что тендерные процедуры на указанные товары были начаты и осуществлены еще в феврале текущего года до установления карантина", - сообщается в заявлении на странице в Фейсбуке.

В Верховной Раде заверили, что в связи с эпидемией коронавируса, оплату по этим договорам приостановили.

"По результатам торгов, согласно действующему законодательству были заключены соответствующие договоры, однако в связи со сложной ситуацией в государстве, связанной с борьбой с коронавируса, и по решению руководителя аппарата Верховной Рады, все платежи по этим договорам приостановлены. Отдельно отмечаем, что с 25 февраля текущего года не произошло никаких оплат по заключенным договорам о приобретении товаров и оказании услуг, не связанных с постоянной работой парламента", - указывают в пресс-службе.

Теги: #верховная_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 24.03.2020
Рада передала медучреждениям Киева 25 машин скорой помощи

Рада передала медучреждениям Киева 25 машин скорой помощи

09:32 21.03.2020
Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля

Верховная Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля

13:51 18.03.2020
Шахов заявляет, что медлаборатория по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус, но официального документа пока нет

Шахов заявляет, что медлаборатория по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус, но официального документа пока нет

13:43 18.03.2020
Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

12:55 18.03.2020
Один из депутатов Рады заразился коронавирусом, сообщил нардеп Качура

Один из депутатов Рады заразился коронавирусом, сообщил нардеп Качура

12:26 13.03.2020
Рада на следующей неделе может провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом

Рада на следующей неделе может провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом

10:37 13.03.2020
Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

10:28 13.03.2020
Власть должна обеспечить экономическую стойкость страны и отложить все распри, иначе путь к развитию закроется на десятилетия - аналитические центры

Власть должна обеспечить экономическую стойкость страны и отложить все распри, иначе путь к развитию закроется на десятилетия - аналитические центры

15:13 06.03.2020
Разумков выступает за отмену предусмотренного регламентом Рады часа обсуждения "разных вопросов"

Разумков выступает за отмену предусмотренного регламентом Рады часа обсуждения "разных вопросов"

13:40 06.03.2020
Заседание Рады по назначению нового генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю

Заседание Рады по назначению нового генпрокурора состоится не ранее, чем через неделю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине

Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

Экс-министр экономики опровергает отсутствие реакции правительства Гончарука на письмо СНБО

Введение чрезвычайного положения привет к остановке экономики и ограничению прав украинцев - заявление партии "Голос"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил Ярему первым замгоссекретаря правительства

Деркач предлагает Байдену дать показания в украинском суде в режиме видеоконференции

Победителем в 179 округе официально признана Юлия Светличная с поддержкой 77,55% – ЦИК

Открытие оккупационными властями Крыма дела против Чубарова незаконно и не будет иметь юридических последствий – украинский омбудсмен

Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку

Трамп считает, что США вскоре восстановят экономическую деятельность

На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине

Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан

Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА