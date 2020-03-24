Политика

14:40 24.03.2020

Кабмин назначил Ярему первым замгоссекретаря правительства

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Кабмин назначил Ярему первым замгоссекретаря правительства

Кабинет министров Украины назначил Александра Ярему первым заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины.

"Назначить Ярему Александра Иосифовича первым заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины", - указано в распоряжении правительства №335 от 23 марта.

Распоряжением №334 от 23 марта Ярема был уволен с должности главы Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Украины, на которую был назначен 5 февраля текущего года.

До этого он был заместителем министра молодежи и спорта в правительстве Владимира Гройсмана.

Теги: #ярема #кадры #кабмин
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