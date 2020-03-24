Политика

14:28 24.03.2020

Деркач предлагает Байдену дать показания в украинском суде в режиме видеоконференции

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Деркач предлагает Байдену дать показания в украинском суде в режиме видеоконференции

Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) пригласил экс-вице-президента США Джозефа Байдена в украинский суд, чтобы ответить на вопросы, связанные с газовой кампанией "Буризма".

Как написал Деркач на своей странице в соцсети Фейсбук, "Буризма" защищает в суде честь и достоинство одного из лидеров Демпартии США, экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Ещё раз: компания беглого министра (времен президентства Виктора – ИФ-У) Януковича защищает достоинство американского политика - претендента на высший государственный пост в Штатах… есть смысл допросить участников этого громкого демокоррупционного международного скандала. Поэтому вызвали Байдена и его сына Хантера (одного из руководителей "Буризмы") в суд", - написал Деркач, обнародовав скан заявления.

По словам народного депутата, вопросов к Байдену много.

"Я предлагаю Джозефу лично рассказать о том, как он брал 900 тысяч долларов за оказанные услуги. Думаю, мы услышим много интересного о том, что это были за услуги. Как Байден давил на Украину, манипулируя кредитными гарантиями США на 1 млрд. долларов. Как увольнял Шокина. Какие суммы еще были получены. Что такого важного делал в компании его сын Хантер, за что получил миллионы. Вопросов много", - написал Деркач.

Он также выразил убеждение, что в Украину Байдены не прилетят.

"Поэтому предлагаю допросить их в режиме видеоконференции. Думаю, что для одного из ключевых кандидатов на пост президента США от Демократической партии должно быть делом чести лично объяснить суду свои действия. Демокоррупция должна быть расследована. Даже если ее возглавляют топ-политики США", - резюмировал Деркач.

Ранее Деркач, ссылаясь на материалы расследования в рамках ряда уголовных производств, заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group". На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 9 октября 2019 года нардеп обнародовал эти документы, подчеркнув, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.

Теги: #burisma #байден #деркач
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