Открытие оккупационными властями Крыма дела против Чубарова незаконно и не будет иметь юридических последствий – украинский омбудсмен

Открытие уголовного дела в отношении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова является примером репрессий коренного народа Крыма со стороны Российской Федерации, и не будет иметь юридических последствий, подчеркивает уполномоченный Верховный Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова за якобы организацию массовых беспорядков - это классический пример того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права", - написала Денисова на своей странице в Фейсбук.

Омбудсмен подчеркнула, что уголовное дело против Чубарова является незаконным, так как открыто так называемым "следственными комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополе", то есть, органом, который юридически не признан в мире, и какое-либо решение суда в дальнейшем не будет иметь никакой юридической силы.

"Автономная Республика Крым - это суверенная украинская территория. Только украинские правоохранительные органы могут здесь осуществлять досудебное расследование, и только решения украинских судов имеют законную силу и являются обязательными к исполнению на этой территории",- отметила она.

Денисова подчеркнула, что открытие дела против главы Меджлиса – "еще одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма, в этом случае против одного из лидеров этого народа".

Она призвала представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования Чубарова.