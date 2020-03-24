Политика

09:26 24.03.2020

Трамп считает, что США вскоре восстановят экономическую деятельность

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Трамп считает, что США вскоре восстановят экономическую деятельность

Администрация президента США работает над тем, чтобы позволить местным экономикам возобновить деятельность в соответствующее время на фоне вспышки COVID-19, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Наши эксперты в области общественного здравоохранения, которые являются потрясающими, изучают изменения и заболевания по всей стране, и мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые протоколы, позволяющие местным экономикам осторожно возобновить свою деятельность в соответствующее время", - сказал Трамп журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - добавил он.

По его словам, американская экономика скоро начнет работать. Президент США предположил, что это произойдет в течение нескольких недель и быстрее, чем через три-четыре месяца.

"Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса", - сказал Трамп.

"Это была медицинская проблема. Мы не позволим этому превратиться в длительную финансовую проблему", - отметил он.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон.

Теги: #сша #трамп
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