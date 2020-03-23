Политика

22:01 23.03.2020

Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

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Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медицинских работников за работу по борьбе с распространением коронавируса, отметив, что украинская медицина держится на профессиональных и самоотверженных людях, а также военнослужащих за службу и защиту государства на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Хочется говорить и отмечать тех, кто работает самоотверженно и без отдыха. Я искренне благодарю каждого украинского медика. Сегодня вы - наши супергерои. Она (медицина – ИФ) держится, имея самое ценное. Это - люди. Это наши украинские медики", – заявил Зеленский в видеообращении.

Президент призвал украинцев оставаться дома, чтобы минимизировать количество заболевающих коронавирусом и оградить врачей от выбора, кого лечить.

"Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления и будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране - оставайтесь дома", - призвал Зеленский.

Также глава государства отметил службу украинских военных на востоке страны.

"Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса. Но защита Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам, которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина – была", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских пограничников, которые одними из первых присоединились к сдерживанию распространения коронавируса в Украине.

"Они фактически находятся на новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом - коронавирусной инфекцией. Спасибо за службу", - подчеркнул Зеленский.

 

 

Мж

Теги: #медработники #военнослужащие #зеленский #украина
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