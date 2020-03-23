Политика

20:51 23.03.2020

Нардепы Княжицкий и Синютка обратились в СБУ и ГБР из-за заявлений нардепа Бужанского

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Нардепы Княжицкий и Синютка обратились в СБУ и ГБР из-за заявлений нардепа Бужанского

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий и Олег Синютка требуют от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований расследовать заявления народного депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, который распространил видео о якобы избиении во Львове человека из-за его кашля в автобусе и сравнил произошедшее с преступлениями времен Второй Мировой войны, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Чистый фейк, так ни одного такого случая во Львове не было. Но фейка депутату от "слуг" было мало - он сравнил эту ситуацию с погромом евреев в июле 1941 года, который произошел после прихода нацистов в наш город. Цель этой антиукраинской провокации очевидна: показать, что "во Львове ничего не изменилось с 1941 года" и уже начались погромы в "центре бандеровщины". Методы провокаторов не изменились от десятилетий: та же самая ложь, то же стремление выставить жителей Львова и Галичины, и Украины в целом, как недостойных жить в цивилизованной Европе", - отметил Синютка на своей странице в соцсети Facebook.

Соответствующее обращение депутаты направили правоохранителям в понедельник. "Вместе с коллегой по фракции Николаем Княжицким мы обратились в СБУ и ГБР, чтобы они расследовали эту очередную попытку поссорить украинцев из разных регионов страны и посеять межнациональную рознь. Государство должно реагировать решительно, особенно в нынешних обстоятельствах, когда задачей всех украинцев и власти в частности является борьба с пандемией коронавируса", - заявил Синютка.

По его словам, для украинцев и миллионов туристов со всего мира Львов уже является символом европейской Украины, гостеприимства, толерантности и уважения к многонациональной истории города.

Теги: #гбр #сбу #евросолидарность
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