Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения ее агрессии против Украины – Кулеба

Санкции против РФ могут быть сняты только если Россия прекратит агрессию против Украины, несмотря на пандемию коронавируса в мире, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция очень проста: санкции не были введены в связи с вирусами, они были введены из-за российской агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба пояснил, что Россия уже "вбрасывает" в публичное пространство необходимость снятия санкций, поскольку происходит гуманитарный кризис и разворачивается мировой экономический кризис, "и, соответственно, надо убирать экономические ограничения для того, чтобы помогать странам преодолевать эти кризисы".