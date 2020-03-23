Политика

17:57 23.03.2020

Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

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Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что возможное решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за мировой пандемии коронавируса будет принято не для того, чтобы принимать непопулярные решения, а будет направлено на защиту жизни и здоровья украинцев.

"Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - сказал он в своем обращении к украинцам в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что сегодня любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Теги: #коронавирус #зеленский #чп
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