Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что возможное решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за мировой пандемии коронавируса будет принято не для того, чтобы принимать непопулярные решения, а будет направлено на защиту жизни и здоровья украинцев.

"Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - сказал он в своем обращении к украинцам в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что сегодня любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев.