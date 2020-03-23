Политика

16:02 23.03.2020

Введение чрезвычайного положения привет к остановке экономики и ограничению прав украинцев - заявление партии "Голос"

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Введение чрезвычайного положения привет к остановке экономики и ограничению прав украинцев - заявление партии "Голос"

Введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приведет к остановке экономики и ограничению прав граждан, а не защити граждан от коронавируса, заявила партия "Голос".

"Партия "Голос" настаивает: инструментов государственного реагирования на опасность коронавируса на сегодня достаточно. Парламент согласился с необходимостью ввести карантин и дал власти все необходимые полномочия, теперь надо их разумно использовать", - указано в обращении партии, опубликованном в понедельник.

В политсиле уверенны, что такие меры - прямой путь к дефолту.

"Зато чрезвычайное положение - прямой путь к затягиванию переговоров с Международным валютным фондом и другими международными организациями. А также сигнал инвесторам остановить работу в стране. Это путь к дефолту, который только ухудшит наши возможности бороться с эпидемией", - сказано в заявлении.

В "Голосе" убеждены, что введение чрезвычайного положения откроет путь не к противодействию эпидемии коронавируса, а к злоупотреблению властью и нарушению прав граждан. "В то же время это также открывает путь к злоупотреблениям... При введении чрезвычайного положения умолкнут все. Правительство сможет ввести комендантский час, задерживать на улице, запретить протесты, контролировать телевидение, радио и интернет, запретить соцсети - что угодно, что "дестабилизирует обстановку" или просто не нравится власти", - считают в партии.

В обращении указано, что бизнес может попасть под принудительное отчуждение имущества или использования ресурсов на определенные правительством цели. Может также возникнуть вопрос о запрете деятельности политических партий. "И это - только то, что действительно позволяет в правовом режиме чрезвычайного положения закон", - заявляют в "Голосе".

Теги: #коронавирус #голос #чп #партия
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