Политика

14:20 23.03.2020

Нардеп Лукашев отрицает, что у него коронавирус

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Нардеп Лукашев отрицает, что у него коронавирус

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Лукашев заявляет, что на данный момент у него не выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не выявил у меня коронавируса", - сообщил Лукашев на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом он рассказал, что обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней у него держится температура на уровне около +37 градусов. Лукашев также попросил журналистов "не распространять фейки".

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в депутатском корпусе о том, что у Лукашева диагностировали коронавирус.

Теги: #коронавирус #опзж #лукашев
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