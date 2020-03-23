В Раде большинство фракций против введения чрезвычайного положения - замглавы фракции "Голос" Железняк
Большинство фракций парламента выступают против введения чрезвычайного положения, заявляет заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Была рабочая группа, она же заседание глав депутатских фракций, организованная полностью онлайн… Обсуждались несколько вопросов: первый - это повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас он еще формируется, второе - это отношение фракций к введению чрезвычайного положения, большинство из них выступили категорически против такого решения и третье - это формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат из принятия, то есть место проведения, формат заседания и формат голосования", - заявил Железняк в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" после завершения заседания согласительного совета комментируя его результаты.
Он отметил, что финального решения по-твоему трём обсуждаемым вопросам пока нет. Все эти вопросы обсуждались, решение финальное пока не принято. Ждем объявления внеочередного заседания", - сказал замглавы фракции
По словам Железняка, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже на этой неделе, повестка дня формируется и согласовывается
Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в воскресенье заявил, что парламент готовится к внеочередному заседанию.