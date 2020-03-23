Политика

12:37 23.03.2020

В МИД Китая призвали США не перекладывать с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом

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В МИД Китая призвали США не перекладывать с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом

США следует не искать виноватых в распространении коронавируса, а не тратить понапрасну время на борьбу с эпидемией, которое выиграл Китай благодаря своим мерам сдерживания болезни, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в понедельник.

"(США - ИФ) нужно прекратить политизировать эпидемию, прекратить бесчестить и порочить Китай и другие страны", - цитирует Гэн Шуана агентство Associated press (AP).

По его словам, США пытались "дискредитировать других и искать козла отпущения, чтобы переложить ответственность" за ситуацию.

AP напоминает, что в китайском городе Ухане, столице провинции Хубэй - первом эпицентре распространения коронавируса - уже пятый день подряд не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

В США на вечер воскресенья зафиксировано 32 057 случаев заражения коронавирусом, скончались 400 человек. В Китае с декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 270 человек, зарегистрировано 81 093 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 152 человек, заболели 67,8 тыс.

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп заявил, что утаивание информации о коронавирусе властями Китая способствовало возникновению пандемии COVID-19.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана. Также Помпео ранее в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не делать заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.

До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

Теги: #сша #китай #коронавирус
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