Рада проводит согласительный совет в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание парламента – нардеп Геращенко

Согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходит в понедельник в онлайн-режиме, сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Согласительный совет в он-лайн режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Верховной Рады. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, "Европейская солидарность" выступает за скорейшее проведение заседания, но чтобы на нем были исключительно вопросы борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, "никакого рынка земли, минских пакетов, законов о ТВ".

"О перспективе введения чрезвычайного положения и дистанционном голосовании - а есть большая вероятность их введения - "Европейская солидарность" категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии. Считаем, что сегодня Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения: через механизм принятия отдельных законов и СНБО", - добавила Геращенко.