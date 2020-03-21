Политика

00:06 21.03.2020

Порошенко требует созыва внеочередного заседания Рады для принятия законопроекта о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам

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Порошенко требует созыва внеочередного заседания Рады для принятия законопроекта о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует внесения Кабинетом министров в парламент законопроекта о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам и созыва внеочередного заседания Верховной Рады для его принятия, заявил лидер этой политической силы и экс-президент Пётр Порошенко.

"Сейчас Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для Украины. Главное требование МВФ касается только двух людей: лично президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя. Еще осенью прошлого года Украина могла бы получить поддержку и не допустить падения экономики. Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат ПриватБанка его прежним владельцам. Какой смысл Фонду давать Украине деньги, которые тут же осядут в кармане бывшего акционера Привата? Проект согласовали с Фондом. Потом решили обмануть наших международных партнеров и украдкой внесли неприемлемые правки. В конце концов - вообще отозвали", - сказал Порошенко в обращении, обнародованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

Он потребовал, чтобы законопроект о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам был разработан и внесён Кабинетом министров для его рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Пришёл момент, господа слуги (партия "Слуга народа" – ИФ-У), выбирать между интересами народа и мечтой (экс-акционера ПриватБанка, украинского бизнесмена Игоря – ИФ-У) Коломойского о банке себе и дефолте - Украине. Правительство немедленно должно подать соответствующий законопроект - и чтобы без наперстков. А Верховная Рада - в начале недели провести внеочередное заседание. Это не совет. Это - требование. "Европейская солидарность" обязательно поддержит принятие этого закона", - подчеркнул политик.

Теги: #законопроект #рада #банки #порошенко #украина
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